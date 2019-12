Non ha pace la Roma di Paulo Fonseca. Alla già lunga lista degli attuali infortunati (Zappacosta, Cristante, Pastore, Kluivert e Santon) si aggiungono anche Pellegrini e Smalling. Il centrocampista ha riportato ieri durante l’allenamento un trauma contusivo al piede sinistro, non si tratta di quello operato, dunque, e potrebbe rientrare contro la Spal o al massimo per l’ultima partita dell’anno contro la Fiorentina. Il centrale, invece, ha riportato durante la gara contro l’Inter un trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro. Per lui i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi e se non dovesse farcela per la trasferta contro i viola, allora l’appuntamento sarebbe direttamente al 2020. Ultimo aggiornamento: 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA