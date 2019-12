È un Paulo Fonseca amareggiato quello in sala stampa alla vigilia della partita contro la Spal. Reduce da un discorso chiaro alla squadra dopo il match pareggiato contro il Wolfsberger, il tecnico spiega: «Abbiamo avuto sempre un atteggiamento forte, solo due partite non le abbiamo affrontate con il giusto atteggiamento: Sampdoria e Wolfsberger. Domani mi aspetto che la squadra possa giocare con l’atteggiamento che normalmente mette in campo». Ecco la conferenza stampa integrale.



L’atteggiamento della squadra. «Non ci sarà lo stesso rischio di avere lo stesso atteggiamento. La Spal è una buona squadra, una con le migliori organizzazioni difensive. È una squadra difficile da affrontare e i calciatori lo hanno capito».



Pellegrini in mediana. «Penso che in questo momento sia molto importante come trequartista. Non sto pensando di cambiarlo».



Under. «Non voglio parlare di situazioni individuali, ma deve migliorare molte cose».



I giocatori che hanno deluso. «Forse c’è la possibilità di rivederli, anche perché non abbiamo molte soluzioni. Magari uno di questi giocatori deve giocare domani».



L’umiltà. «Io nn voglio parlare della partita contro il Wolfsberger. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, ho parlato anche con i giocatori e ormai è una situazione passata. Abbiamo avuto sempre un atteggiamento forte, solo due partite non le abbiamo affrontate con il giusto atteggiamento: Sampdoria e Wolfsberger. Domani mi aspetto che la squadra possa giocare con l’atteggiamento che normalmente mette in campo».



Il supporto di Petrachi. «Non ho bisogno in questo momento del supporto del direttore sportivo. È una situazione che quando non mi piace lo dico».



Kluivert. «Si è allenato questi giorni, ma non credo stia bene. Non vogliamo rischiarlo in questo momento».



Atteggiamento tattico. «Sono due partite diverse, quella con il Wolfsberger e quella con la Spal. Ci siamo allenati per altro tipo di situazioni che penso possano incontrare le caratteristiche della Spal. È una buona squadra dal punto di vista difensivo».



Petagna. «Petagna è un buon giocatore, fisicamente forte».



Jesus. «Lui e Cetin sono due soluzioni. Uno di loro giocherà». Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA