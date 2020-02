Dan Friedkin è a Roma. Anzi no. La notizia ha fatto il giro del web dopo che il portale “asromapress” ha rilanciato l’indiscrezione assicurando che mister Toyota in queste ore si trovi nella Capitale per completare l’acquisto del club. Addirittura qualche tifoso giura di averlo visto pranzare in un noto ristorante a due passi da piazza del Popolo, vicino all'hotel dove ha soggiornato nel suo promo blitz romano.

In realtà - fanno sapere da Trigoria - Friedkin ancora non si è mosso dagli Stati Uniti ed è in attesa che i suoi legali limino, assieme a quelli di Pallotta, gli ultimi dettagli dell'accordo.Gli avvocati del magnate americano in queste ore si trovano negli uffici dell’Eur della società, se tutto dovesse filare liscio non è escluso che a metà febbraio la Roma avrà un nuovo proprietario. Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA