Terzo positivo al Covid in casa Roma, si tratta del secondo portiere Daniel Fuzato. Il calciatore è stato sottoposto ieri a tampone molecolare, immediatamente sono state avvisate le autorità sanitarie. Tornato da New York dove ha trascorso le vacanza natalizie, non è mai stato in contatto con la squadra, ma in isolamento domiciliare avendo avuto un contatto con un’altra persona positiva. È il terzo calciatore della Roma positivo al coronavirus dopo Mayoral e un compagno che per privacy ha chiesto di non diffondere il nome. Inoltre, in casa Roma c’è un no-vax che rischia di essere messo fuori rosa per il nuovo decreto che entrerà in vigore dal 10 gennaio che obbliga gli atleti di "sport di squadra all’aperto" di scendere in campo solo se provvisti di super green pass, ovvero se vaccinati o guariti negli ultimi sei mesi.