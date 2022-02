Dopo una settimana movimentata, la parola torna al campo. La Roma all'Olimpico sfida il Genoa alle 15 nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A, in uno stadio che torna al 50% della capienza. Mourinho si affida alla coppia Abraham-Zaniolo, dopo che in conferenza ha spento ogni rumors di mercato su Nicolò. Il Genoa è stato rivoluzionato dal mercato di gennaio: il neo tecnico Blessin si affida all'ex Destro in avanti e al nuovo arrivato Amiri sulla trequarti.

Roma, Mourinho: «L'obiettivo è migliorare, quindi Zaniolo resterà almeno fino al 2024»

Segui la diretta di Roma-Genoa

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Feliz All.: Mourinho

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheudsen, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. A disp.: Marchetti, Masiello, Calafiori, Ostigaard, Maksimovic, Amiri, Melegoni, Frendrup, Piccoli, Gudmunsson, Galdames, Kallon. All.: Blessin

Dove vedere Roma-Genoa in tv e diretta streaming

La partita è trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà quindi visibile sulle app delle smart tv di ultima generazione o collegando il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La sfida tra Mourinho e Blessin sarà visibile in streaming sempre tramite Dazn. Basta collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet. La diretta testuale sarà sul Messaggero.