Francesco Totti e Damiano dei Maneskin in tribuna all’Olimpico per Roma-Genoa. Entrambi ospiti della società, hanno preso posto in tribuna Vip, uno davanti all’altro. Appena le telecamere hanno inquadrato l’ex numero 10 i trentamila presenti sugli spalti gli hanno dedicato applausi e cori. Si tratta della terza volta quest’anno che Totti siede in tribuna all’Olimpico per una partita ufficiale, da quando è diventato global ambassador di Digital Bits - main sponsor della Roma -, Francesco si è riavvicinato al club. Con la gestione Pallotta, infatti, i rapporti si sono deteriorati fino al definitivo addio comunicato in conferenza stampa nel giugno del 2019. Nessun ruolo in società al momento, ma in futuro non è escluso un rapporto lavorativo che possa farlo rientrare definitivamente nella Roma.