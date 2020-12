La Roma mette nell’armadio la divisa e tira fuori il maglione di Natale. Oggi i calciatori giallorossi si sono presentati allo stadio Olimpico con un capo adatto al periodo: un maglione verde con dei fiocchi di neve, la scritta AS Roma e il lupetto stilizzato coniato proprio per iniziative di marketing. Il maglione è disponibile in tutti Roma Store e online, con l’occasione il club ha scelto di presentarlo facendolo indossare ai giocatori, un modo per promuoverlo incentivando i tifosi ad acquistarlo al costo di 60 euro. Anche perché comprandolo assieme a un cappellino natalizio, verrà anche regalata una mascherina con il vecchio stemma, quello tanto caro ai tifosi della Curva Sud.

