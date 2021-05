Roma, Ibanez: «Giochiamo per la maglia, non per farci vedere da Mourinho»

Roger Ibanez domani sarà tra i titolari nella sfida di ritorno contro il Manchester United: «Sarà un’altra partita importante, dovremo giocare con lo stesso atteggiamento. Mourinho? Non giochiamo per farci vedere dal nuovo allenatore». Ecco le parole del difensore

Il significato della partita di domani. «Sarà un’altra partita importante, dovremo giocare con un grande atteggiamento. Dovremo fare la rimonta, nel calcio nulla è impossibile».

Sotto osservazione di Mourinho. «Giocheremo ogni partita per la maglia. Non giochiamo per farci vedere dal nuovo allenatore».

Dimostrazione di forza. «Lo sentiamo sempre, vogliamo onorare la maglia e rendere i tifosi orgogliosi».