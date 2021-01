Roma e Inter distanti: lo scambio Dzeko-Sanchez si blocca

Ha subito uno stop la trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez. Inter e Roma non sono riuscite a trovare l’accordo economico che permettesse a entrambi i club di non pagare somme aggiuntive rispetto a quelle che avrebbero elargito fino a giugno. I nerazzurri, infatti, stanno usufruendo del Decreto Crescita per il salario di Sanchez che gli permette di versare il 50% in meno di imposte sull’ingaggio e non hanno intenzione di pagare i 3/4 milioni di differenza sul salario del bosniaco. Al momento le parti sono distanti e non è facile trovare una soluzione che accontenti entrambe le società prima della fine del mercato invernale (1 febbraio).

