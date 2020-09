Debutto casalingo per la Roma di Fonseca, che per la sfida contro la Juventus (diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 ore 20:45) sceglie di partire con Dzeko e il nuovo acquisto Kumbulla dal primo minuto. Pirlo risponde assegnando subito la maglia da titolare a Morata che affiancherà in attacco Cristiano Ronaldo. Panchina per Frabotta, confermati invece Mckennie e Kulusevski.

LA CRONACA

30' pt - Calcio di rigore per la Roma: Veretout prova il tiro da fuori ma trova l'opposizione con il braccio di Rabiot

28' pt - Proteste giallorosse: Dzeko lanciato a rete cade a contatto con Chiellini. Di Bello decide per il fallo

in attacco del bosniaco

22' pt - Numero di Kulusevski che con il tacco libera un compagno smarcandosi da due avversari.

Sulla giocata dello svedese i bianconeri conquistano un corner

20' pt - Rabiot difende bene palla sulla destra, cross a centro area per Ronaldo ma interviene Kumbulla.

Primo angolo della gara per la Juve

16' pt - Si vede la Juventus su calcio di punizione di Kulusevski, Morata prova a colpire di testa ma il tiro passa

altissimo sopra la traversa

11' pt - Mkhitaryan si esibisce in un'inziativa personale ma l'armeno fa tutto bene a parte la conclusione,

facendosi ipnotizzare da Szczesny

10' pt - iniziativa di Spinazzola che conquista il primo corner della partita

6' pt - Combinazione Morata-Ramsey, il gallese prova il tiro ma viene segnalato il fuorigioco

1' pt - La partita inizia e il primo pallone toccato è dei giallorossi

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 17 Veretout, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan,

11 Pedro; 9 Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

JUVENTUS (3-4-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 16 Cuadrado, 14 McKennie, 25 Rabiot, 44 Kulusevski ; 8 Ramsey;

25 Morata, 7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.



Ultimo aggiornamento: 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA