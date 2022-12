Roma, Mourinho fa un passo indietro e porta Karsdorp in Portogallo. Presenti anche Wijnaldum, Belotti e Darboe

Gioco, partita e incontro. La linea su Karsdorp della Roma vince su quella Mourinho e l’olandese è stato aggregato al gruppo per il ritiro in Algarve. L’esterno poco prima delle 15 è salito a bordo dell’aereo che porterà la squadra in Portogallo per un ritiro che durerà fino al 22 dicembre. Una prova di forza di Tiago Pinto verso il tecnico che aveva bollato Karsdorp come traditore qualche minuto dopo la gara contro il Sassuolo. Dichiarazioni inaspettate che hanno portato l’olandese a disertare la tournée in Giappone per problemi psicologici. Dopo la mediazione di Pinto, Karsdorp ha scelto di fare un passo indietro e presentarsi lunedì al raduno a Trigoria, dunque, all’apparenza tutto sembra rientrato, almeno fino al mercato di gennaio quando il dg cercherà di piazzarlo in Italia o all’estero. La richiesta è di 10 milioni per una cessione a titolo definitivo, esclusa qualsiasi forma di prestito se non con obbligo di riscatto. Se l’operazione non andrà in porto, Mourinho sarà costretto a tenerlo, farlo allenare e considerarlo parte integrante del gruppo.

Il ritorno di Wijnaldum

Assieme alla squadra è partito anche Gini Wijnaldum in via di recupero dalla frattura alla tibia rimediata ad agosto. Presenti anche gli infortunati Belotti e Darboe. Insomma, José ha scelto di portare tutti come annunciato in un’intervista rilasciata ieri: «Abbiamo pensato che questo potesse essere un buon momento per lavorare molto forte. Utilizzeremo le partite non per ottenere dei risultati, ma per allenarci bene». Le amichevoli previste saranno contro il Cadice (16 dicembre), Casa Pia (19) e RKC Waalwijk (22).