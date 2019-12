Ennesima tegola per la Roma che perde anche Antonio Mirante (infortunio numero 27) a causa di un trauma diretto alla spalla destra rimediato nel corso della partita di ieri contro il Wolfsberger. Il portiere verrà valutato nelle prossime 48, ma avrà tutto il tempo di recuperare in vista del match contro il Parma di Coppa Italia dato che Pau Lopez è tornato a disposizione. Buone notizie, invece, per Kluivert che dopo l’infortunio muscolare accusato a Verona è tornato in gruppo e sarà convocato per la sfida contro la Spal. Difficile un suo impiego dal primo minuto, ma ci sono della chance che possa entrare a partita in corso. Restano ai box Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore e Santon. In serata Nicolò Zaniolo è stato ospite assieme alla conduttrice Diletta Leotta presso store Tim in Viale Europa nel ruolo di nuovo ambassador Xiaomi 2020. Con lui anche il procuratore Vigorelli.

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA