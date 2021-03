La Roma rischia di perdere Marash Kumbulla per diverse settimane. Il difensore convocato nella nazionale albanese ha disputato tutto il match contro Andorra, senza lamentare nessun problema. Oggi, però, tecnico e staff medico hanno deciso di rimandarlo immediatamente in Italia per via di un infortunio al menisco del ginocchio destro. Salterà, dunque, i match con Inghilterra e San Marino e si sottoporrà subito a esami strumentali che daranno una diagnosi più precisa. Come detto, Kumbulla ha completato la partita in Nazionale, ma negli spogliatoi ha lamentato un forte dolore al ginocchio destro, da lì è scattato l’allarme. Si tratta dell’ennesimo infortunio nella difesa giallorossa, dopo quelli di Smalling (ancora alle presa con il recupero), Ibanez e dello stesso Kumbulla che ha febbraio ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro.