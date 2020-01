Intanto Nicolò Zaniolo in mattinata ha partecipato alla messa in Vaticano, celebrata da Papa Francesco. Il giocatore della Roma sul proprio profilo Instagram dedica ai due momenti altrettanti post. «Un'emozione unica...da pelle d'oca» scrive in riferimento all'incontro col Papa, da cui alla fine della celebrazione ha ricevuto una Bibbia. Per quanto riguarda invece la stracittadina con la Lazio, che dovrà seguire lontano dal campo a causa del recente grave infortunio al ginocchio, il messaggio pubblicato nelle storie del social network è decisamente battagliero: «Sfondiamoli».