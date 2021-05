Live Roma-Lazio 0-0: Fonseca con Darboe, c'è Muriqi

38'pt Sta uscendo fuori la Lazio. Che ci prova ancora con Milinkovic. Destro centrale.

36'pt Non ce la fa Ibanez. Che deve uscire per l'ennesima infortunio muscolare. Entra Kumbulla.

34'pt Milinkovic ha un'altra occasione: inserimento centrale, perfetto nei tempi, ma poi davanti alla porta il centrocampista cerca il pallonetto che non centra lo specchio della porta.

30'pt Risposta della Roma, con il colpo di testa di Dzeko. L'attaccante salta in mezzo ai difensori della Lazio e cerca di girare in porta, Pallone di poco a lato.

27'pt Occasione per la Lazio, la prima, importante, della gara. Milinkovic crede nell'errore di Ibanez, gli soffia il pallone, e lo mette all'indietro: Luis Alberto calcia di prima intenzione da dentro l'area. Fuzato però respinge e si salva in angolo. Grande occasione.

25'pt Fermato Dzeko per fuorigioco. Un'azione che poteva essere pericolosa, perché la Lazio era sbilanciata, ma l'attaccante bosniaco, sul rimpallo che lo avevo favorito, era davanti a tutti.

23'pt Giallo per Acerbi, è il secondo della partita. Il difensore commette un fallo netto su Dzeko, all'altezza dei 30 metri e in posizione centrale.

19'pt Spunto di Lazzari, che arriva sul fondo e mette all'indietro per l'accorrente Luis Alberto, anticipato all'ultimo istante e a pochi passi dalla porta da Karsdorp.

16'pt Primo ammonito della partita: è Bruno Peres, che stende Acerbi con un intervento da dietro. Fallo tattico quello del brasiliano.

15'pt Primi quindici minuti di nulla vero. Due squadre che stanno prolungando la fase di studio. Senza mai cercare di cambiare passo o alzare il ritmo.

14'pt La Roma non ha spazi. La Lazio si mette tutta dietro la linea della palla non concedendo spazi. E i giallorossi sono costretti a muovere dietro.

12'pt Ci prova direttamente Reina a servire Immobile, ma l'attaccante di Inzaghi è in fuorigioco. Nessuno spunto fino al momento, né da un lato, né dall'altro.

9'pt Calcio d'angolo per la Roma, dopo un errore di Radu che mette direttamente fuori calcolando male la posizione di Reina. I giallorossi non lo sfruttano.

8'pt Buon traversone di Lazzari, che pesca Lulic dall'altro lato, colpo di testa dell'esterno, abbondantemente fuori.

5'pt Imprecisa la Lazio, che regala il pallone alla Roma. Passaggio in orizzontale che mette in difficoltà Radu.

5'pt Ritmi molto blandi. Ci ha provato la Roma, con il passaggio in profondità per Pellegrini. Ma c'era fuorigioco.

2' Lazio compatta, come al solito. Roma che giostra da dietro in questo avvio di partita. Pochi spazi. Ovviamente primi minuti di studio.

1'pt Iniziata la partita all'Olimpico.

Abbraccio tra Fonseca e Inzaghi prima della partita.

All'Olimpico suona l'inno dell Roma, che stasera gioca in casa. Tra pochi minuti sarà derby.

Il derby della Capitale: una sfida per la gloria più che per la classifica. Certo, da una parte la Roma vuole blindare il settimo posto, quello che permette la partecipazione alla prossima Conference League. Dall'altra parte, la Lazio vuole alimentare il sogno Champions, anche se sarà difficile. Fonseca contro Inzaghi quindi: il portoghese per salutare con una vittoria di prestigio, l'italiano che invece non ha ancora rinnovato e che non ha deciso il suo futuro. Potrebbe passare molto, se non tutto, dalla gara di stasera all'Olimpico. Si parte alle 20,45.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milnkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi.