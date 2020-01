Ultimo aggiornamento: 11:37

«Zaniolo come Rocca... zoppo de Roma». Questo lo striscione shock apparso nella notte fuori Trigoria con tanto di sedia a rotella disegnata. Destinatario del messaggio alla vigilia del derby della Capitale è, giocatore della Roma che due settimane fa durante la gara con la Juventus si è procurato la rottura del crociato. Un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi di calcio parecchi mesi.Nella scritta apparsa fuori il centro sportivo giallorosso Zaniolo viene paragonato a, giocatore della Roma dal 1972 al 1981 che subì molti infortuni nel corso della sua breve carriera: un calvario agonistico iniziato con il cedimento dei legamenti del ginocchio nel 1976. Autori della scritta i tifosi della Lazio: la foto dello striscione è stata poi pubblicata su alcune pagine social di riferimento del tifo organizzato biancoceleste. Domenica scorsa in occasione di Lazio-Sampdoria un esiguo numero di tifosi presenti in Curva Nord aveva intonato il coro censurabile «Zaniolo salta con noi», scatenando la reazione del romanista su Instagram: «Fate pena tutti. Inferiori»