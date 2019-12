Roma, Mancini: «Con Smalling mi intendo con uno sguardo. Dzeko è tra i top al mondo»

Il percorso di Gianluca Mancini nella Roma è in continua ascesa: è partito da difensore centrale, in emergenza è stato impiegato a centrocampo e poi è ritornato difensore accanto a Smalling. Ed è proprio con l’ex United che è sbocciata l’intesa che sta permettendo ai giallorossi di viaggiare con continuità verso l’obiettivo Champions: «Con Chris ci capiamo con uno sguardo. Lui si applica ed è concentrato al massimo, io su questo aspetto devo migliorare molto. sull’impostazione magari posso avere qualcosa in più io. Come nasce il ruolo del centrocampista? Ci giocavo sin dal primo anno di Primavera. Agli Allievi facevo un po’ e un po’. Il mister mi ha parlato in emergenza. Ho fatto delle buone partite, ma il merito è stato di una squadra, quando un singolo riesce ad esprimersi in un ruolo non suo tanto merito va dato alla squadra. Avevo in coppia Veretout che correva per due. Io tappavo qualche buco, anche se con i piedi non ho paura di giocare. È stata una cosa nuova anche per me e mi ha dato soddisfazione». La Roma in campionato ha incassato appena 13 gol e in Europa League incontrerà il Gent terzo nella Lega belga: «Ci è andata bene anche se siamo arrivati secondi. Ci potevano capitare squadre forti. Loro hanno vinto il girone, sarà equilibrata e l’affronteremo con la voglia di fare bene». Una squadra che ha trovato il suo equilibrio con Dzeko centravanti inamovibile: «È lui l’attaccante che più difficile da marcare che abbia mai incontrato. Ho giocato qualche volta contro di lui e mi ha sempre segnato. Lo vedevo come uno dei top al mondo. È un 9 e un 10. Non è uno che sta lì sempre al centro, varia per tutto il campo». Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA