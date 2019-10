Era fondamentale per la Roma tornare alla vittoria, spezzando la serie di pareggi consecutivi e la squadra di Fonseca ce l'ha fatta battendo 2-1 il Milan. Nonostante l'emergenza continua (sette titolari infortunati) i giallorossi hanno offerto una prestazione convincente. Bene ancora una volta Mancini davanti alla difesa; bene Veretout e anche Pastore, tonico e determinato per tutti i 95'. Hanno deciso il match i gol di Dzeko, alla 190 presenza in giallorosso che diventano i colori più indossati in carriera, e Zaniolo alla seconda marcatura di fila dopo la retei in coppa al Borussia. Esordio del tuirco Cetin che ha sotituito Spinazzola alle prese con una noia muscolare che andrà valutata. Per il Milan, il gol de momentaneo pareggio è stato di Theo Hernandez complice una sfortunata deviazione di Smalling che poco prima, di testa, aveva sfiorato il 2-0.

