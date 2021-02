Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Inter-Genoa domenica prossima a San Siro, quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Marco Guida invece arbitrerà il big match tra Roma e Milan, in campo domenica sera. Le ultime tre volte che l'arbitro di Torre Annunziata ha diretto i giallorossi sono arrivate tre sconfitte, compresa l'ultima in casa nella scorsa stagione contro l'Udinese. A Fabio Maresca è stata affidata Verona-Juventus, anticipo di sabato sera. Il derby campano tra Napoli e Benevento, in campo domenica alle 18, sarà diretto da Rosario Abisso, Bologna-Lazio in programma sabato alle 18 affidata a Piero Giacomelli.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA