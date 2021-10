Una prova per entrambe, oggi, Roma-Milan. La super sfida dell'undicesima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico di Roma alle 20:45, infatti, darà risposte sia a José Mourinho, sia a Stefano Pioli. Diverse, è vero, anche perché diverse sono le domande, ma servirà per capire dove si vuole andare e soprattutto di che pasta si è fatti.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Roma-Milan, la notte degli esami: Mou a caccia del primo successo... SERIE A Mourinho: «Mkhitaryan non è più un ragazzino, El...

Per quanto riguarda i giallorossi, dopo aver perso contro la Lazio (il derby, per giunta) e la Juventus, e aver pareggiato contro il Napoli, vogliono scacciare via il fantasma "delle grandi" e guadagnare tre punti importanti per staccarsi di dosso Atalanta e i cugini. Il Milan, invece, vuole proseguire la striscia positiva e continuare a sognare la parola con la esse. Che, forse, è un po' prematuro dire ad alta voce, ma a parlare sono i numeri. Quindi.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-MILAN

PRIMO TEMPO

26' - L'esultanza dello svedese, che provoca i tifosi giallorossi, non piace a Maresca: anche lui viene ammonito dall'arbitro

25' - Zlatan Ibrahimovic su punizione beffa Rui Patricio sul suo palo con una conclusione di collo pieno: 0-1 per il Milan all'Olimpico

25': gol di Ibrahimovic#RomaMilan 0-1 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2021

24' - Ammonizione per Karsdop per un fallo su Rafael Leao che l'aveva appena superato in dribbling

17' - Ibrahimovic sul lato sinistro dell'area di rigore e scarica un mancino potente sul palo del portiere. Il tiro finisce sopra la traversa: primo squillo per lo svedese

12' - Azione sulla destra di Zaniolo che crossa una palla interessante per Abraham, l'inglese non riesce a impattare, sulla ribattuta Pellegrini, dal limite dell'area, manda il pallone non lontano dalla porta del Milan

10' - Cross di Calabria dalla destra, Leao, sotto porta, non trova il gol del vantaggio per il Milan

7' - Zaniolo finisce subito nel taccuino dell'arbitro: giallo per il centrocampista di Mourinho per proteste

6' - Ma c'è anche il Milan con Kessié: il centrocampista rossonero ci prova dalla media distanza, la palla esce di poco al lato del secondo palo

3' - Inizio arrembante della Roma di José Mourinho, vicinissima al gol grazie al capitano Lorenzo Pellegrini. A due passi dalla porta difesa da Tatarusanu, il giallorosso sbaglia

1' - Tutto pronto allo stadio Olimpico per la super sfida tra Roma e Milan

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic. All. Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Roma-Milan delle 20:45 di domenica 31 ottobre allo stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per potersi godere la gara, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il TIMVISION Box. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.