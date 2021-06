Da Trigoria cominciano a emergere le prime indiscrezioni circa il futuro di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore non ha ancora dato l’ok alla firma sul nuovo contratto che prevede un anno più l’opzione per il secondo condizionato a obiettivi facili da raggiungere, ma nella tarda serata di oggi c’è stato un colloquio telefonico che fa ben sperare sull’esito positivo della trattativa. Il club, per incentivare l’armeno a scegliere la Roma, ha anche aumentato l’ingaggio rispetto a quanto inizialmente pattuito. Micky lo scorso gennaio si era già guadagnato il rinnovo di un anno perché aveva totalizzato le 25 presenze previste per farlo scattare e aveva tempo fino ad oggi per accettare o rifiutare l’accordo. A poche ore dalla mezzanotte, dopo giorni di silenzio, è arrivata finalmente la telefonata dell’agente Mino Raiola che accorcia le distanze tra club e calciatore, saranno necessarie ancora alcune ore per trovare la quadra ed essendo decaduto il rinnovo automatico non c’è più la fretta iniziale.

Nei giorni scorsi la società ha provato in tutti i modi a trattenere l’attaccante, sia aumentando lo stipendio che rassicurandolo sul progetto tecnico. Inoltre, è stato chiamato anche da Mourinho che ci ha tenuto a sotterrare i vecchi rancori che risalgono ai tempi del Manchester United.