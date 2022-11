Roger Ibanez protagonista assoluto del derby. Celebrato dai tifosi della Lazio e attaccato da quelli della Roma per aver tentato in area il dribbling decisivo su Pedro. Ha postato una storia anche l’ex Paolo Negro autore di un’autorete storica in un derby del 2000: «La spazza Ibanez», ha scritto l’ex difensore allegando tre emoji che mimano il gesto del silenzio. Su Twitter, invece, l’hashtag #RomaLazio è in trend da ieri sera, in tanti ricondividono le parole di Alessio Romagnoli (ex Roma): «Ora me lo godo dalla parte giusta», altri il fotomontaggio di Ibanez con la maglia della Lazio.

Polemiche su Mourinho

La discussione dei romanisti, invece, si sposta sulla qualità del gioco di Mourinho, il tecnico è al centro delle polemiche colpevole di non aver dato un’identità alla squadra: «Dopo un anno e mezzo stiamo ancora a questo punto perdendo contro una squadra mediocre. Sarri è di un altro livello», «A prescindere dall’errore, l’ennesima prestazione pietosa senza idee. La Lazio ha praticamente vinto con il minimo sforzo contenendo agevolmente nel secondo tempo», «Decisivo il solito gioco della Roma di Mourinho: palla lunga e confusione», «La Roma è campione italiana per distacco di passaggi indietro».

La discussione si concentra anche sulla squadra, in particolare sul peso dell’attacco: «Non possiamo demonizzare Ibanez, non abbiamo mai tirato in porta», «Abraham e Belotti due difensori aggiunti», «L’attacco più scarso della serie A, qualcuno mi spieghi perché a Zaniolo si dovrebbero dare 4,5 milioni l’anno», «La società a fine campionato deve fare un altro sforzo, se vuole dare un senso a tutti i soldi che ha generosamente speso per noi», «Abraham è ora che si siede in panchina perché è inguardabile da mesi».

Le radio stroncano la Roma

In estasi le radio che parlano di Lazio 24 ore su 24, non fanno sconti quelle romaniste: «È una squadra di fuffaroli», si ascolta su Teleradiostereo. Sulla stessa linea anche Centro Suono Sport «Questo derby pesa una tonnellata. Abraham è un non giocatore, non ce ne è uno che riesca a coprire questo momento». Insomma, la sconfitta al derby ha portato a galla una serie di problemi atavici della squadra che erano stati nascosti dai recenti risultati e dal quarto posto in classifica. Le due partite prima della sosta contro Sassuolo e Torino saranno determinanti per approcciarsi al mese e mezzo di stop con più serenità.