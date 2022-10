Roma, Mourinho non ci sta: «Il Napoli ha vinto senza meritarlo»

«La prestazione è stata sufficiente per non perdere la partita, ma noi volevamo vincerla come l’hanno vinta loro: con un paio di tiri in porta e un gol per vincerla». José Mourinho non ci sta, la sconfitta con il Napoli brucia all'allenatore giallorosso: «La gara è stata equilibrata, difficile, ma l’abbiamo controllata: eravamo in difficoltà per le tante ammonizioni ricevute e per la stanchezza che avevamo. Diversi calciatori erano stanchi e avevo poche soluzioni in panchina per sostituire e restare allo stesso livello. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra, è ingiusta la sconfitta e abbraccio i miei calciatori. È una di quelle partite in cui chi segna vince, e hanno segnato loro. Complimenti a loro: secondo me hanno vinto senza meritarlo».

«Mi aspettavo di più dal risultato ma qualcosa abbiamo sbagliato nelle scelte offensive» ha continuato Mourinho a Dazn. «Le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a sfruttarle. Era una partita difficile e lo sapevamo, ma quando ho visto così tanti cartellini gialli è stato un problema per noi. Dell’arbitro non voglio parlare, ci sono cose della partita che non mi sono piaciute ma gliel’ho spiegato a fine partita, Irrati è un uomo serio con cui si può parlare».

Qual è stato il problema del secondo tempo? «Ci siamo abbassati per la nostra stanchezza. Abbiamo provato a tenere sia Karatskhelia che Lozano, che si tuffa sempre. Per le nostre potenzialità abbiamo fatto bene: in panchina avevamo quattro Primavera, per noi ogni infortunio è un problema. Ma sono felice della squadra: non ci piace andare a casa sconfitti ma domani torniamo a lavorare con qualche buona indicazione. Per crescere dobbiamo avere qualità, i giocatori fanno la differenza. I miei fanno tanti sforzi e accumulano minuti, spesso giochiamo contro squadre più fresche e andiamo in difficoltà» ha concluso il portoghese.