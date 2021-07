«Prima di gennaio Spinazzola non tornerà in campo, sarà come un acquisto del mercato invernale», lo ha detto José Mourinho che ieri a Trigoria ha parlato con il terzino appena rientrato dalla Finlandia dopo l’operazione. Un infortunio al tendine d’Achille rimediato durante la partita tra Italia e Belgio che ha permesso agli azzurri di approdare in semifinale con la Spagna vincendola ieri sera ai calci di rigori: «La Spagna ha creato difficoltà all'Italia perché ha giocato senza il numero 9. Chiellini e Bonucci non avevano un uomo da marcare, un punto di riferimento. L'Italia era in difficoltà, non mi aspettavo il gol dell'1-0. L'Italia di ieri è quella che siamo stati abituati a vedere negli anni scorsi: solida, passionale, difensiva e sempre compatta. Ma fino a questo momento non è stata così, è stata la migliore squadra o probabilmente uno dei migliori club d'Europa. Verratti, Barella, Jorginho sono stati fantastici», il commento dello Special One a TalkSport.

Mourinho, domani la presentazione

Domani sarà il grande giorno della presentazione di Mourinho che avverrà alle 13.30 a Terrazza Caffarelli, nel pomeriggio il primo allenamento guidato interamente dal portoghese uscito dall’isolamento fiduciario imposto dalle autorità italiane al suo arrivo.­­­