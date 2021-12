«Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling non viaggiano con noi. Andiamo con il miglior gruppo possibile per cercare di vincere la partita contro il Cska Sofia». José Mourinho annuncia variazioni di formazione in vista della partita di domani sera (ore 18.45) della Ras romaoma contro i bulgari.

«Domani dobbiamo andare lì e vincere, poi se il Bodo/Glimt vince siamo secondi, andiamo ai playoff a febbraio. Dobbiamo andare seri. Conosciamo le difficoltà che abbiamo con tanti infortuni e sappiamo che ogni giocatore che perdiamo in questo momento è un disastro. Ci sarà un metro di neve, sarà difficile», ha detto lo Special One a Sky Sport.

Gli ultimi risultati in campionato hanno certamente inciso sul morale della piazza, ma Mourinho plaude all’atteggiamento dei tifosi: «Quello che vogliamo dare ai tifosi è diverso dai risultati che abbiamo. Ma una cosa è troppo ovvia: i tifosi sono veri romanisti, a loro non interessa vincere o no. È più facile tifare una squadra quando vince sempre. Dall’inizio sapevamo ciò che ci aspettava, non ci aspettavamo tanti problemi insieme. In una rosa che si inizia a costruire ci aspettavamo le difficoltà ma Covid, infortuni e squalifiche tutti insieme è troppo e lo è quando affronti l’Inter. Sono più forti di noi, in quella situazione erano molto più forti di noi. Per questo siamo sempre uniti e tranquilli».

Roma, ultimo allenamento prima del Cska Sofia: Zaniolo, Smalling e Mkhtaryan a parte. La formazione

Roma, Mourinho: «Abbiamo la squadra per competere con le più forti in Conference League»

Da gennaio la Roma affronterà tre competizioni, ma tra gli obiettivi primari ci sarà quello di arrivare nei primi quattro posti in campionato: «Abbiamo la squadra per competere con le più forti tipo Tottenham e Rennes, ma anche con chi arriva dall’Europa League. Il problema è che dobbiamo giocare da gennaio a fine maggio tre competizioni ed è difficile dire come arriveremo ad una determinata partita. È la differenza tra squadra e rosa. Guardando Inter, Milan, Juve e Napoli sono squadre di grande potere, in Conference non ci sono più squadre piccole di paesi piccoli. Ci saranno squadre importanti, che arrivano anche dall’Europa League, ad esempio domani una tra Napoli e Leicester, e mi auguro il club inglese, scenderà in Conference. Con la rosa che abbiamo dobbiamo andare di partita in partita e pensare che sia sempre la più importante».