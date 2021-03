Roma-Napoli, il diktat di Cristante: «Vinciamo per la Champions»

Tra i protagonisti di Roma-Napoli ci sarà anche Bryan Cristante, punto fermo della squadra di Fonseca che avvisa gli azzurri per la sfida di domani all’Olimpico. «Dobbiamo vincere contro il Napoli e provare a fare meglio rispetto a quanto fatto contro il Parma» ha detto il giallorosso.

«Obiettivo? Vogliamo andare il più avanti possibile in Europa, in campionato proveremo a giocarci la Champions League»ha aggiunto Cristante ai microfoni di Sky Sport. Una sfida da dentro fuori per l’Europa che conta: «In Italia ogni gara è difficile perché non ci sono gli spazi che troviamo in Europa».

Ultimo aggiornamento: 10:29

