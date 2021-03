Roma-Napoli, la resa di Fonseca: «Ci manca mentalità per i big match»

Una sconfitta dura per la Roma, che non riesce a portare via punti in una gara decisiva per la corsa alla Champions League contro una rivale. «Abbiamo ancora problemi nei big match, forse non abbiamo la mentalità giusta. Nel primo tempo ho visto una squadra senza coraggio, poi nella ripresa abbiamo avuto più iniziativa per provare a giocare» ha spiegato Paulo Fonseca a fine gara.

«La responsabilità è di tutti: quando abbiamo paura di giocare e perdere diventa tutto complicato. La prestazione del secondo tempo ci dice che noi siamo al livello di queste partite, ma l'approccio è stato sbagliato» ha continuato l'allenatore portoghese a Sky Sport. «Non era facile affrontare il Napoli, ma è difficile spiegare i nostri errori. Le sconfitte nei big match ci hanno creato un po' di ansia da prestazione, ma non è una scusante. In queste partite se ci manca l'atteggiamento giusto è tutto più difficile».

