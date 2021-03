La Roma europea di Fonseca punta sulla qualità di Pellegrini

La Roma è l'unica squadra italiana ancora impegnata nelle coppe europee e questo è un punto sicuramente a favore di Fonseca: dopo aver eliminato lo Shakhtar con una doppia vittoria in casa e fuori ora i giallorosssi avranno un altro impegno difficile nei quarti di finale di Europa League contro gli olandesi dell'Ajax.

Il tecnico portoghese si affida al 3-4-2-1. In porta Pau Lopez, difesa a tre formata da Mancini, Ibanez e Kumbulla, una linea difensiva in crescita anche se si concede momenti di calo come nell'ultima trasferta di campionato a Parma. Mancini è il difensore di maggiore qualità che quando ne ha la possibilità si propone anche sugli schemi da palla inattiva in fase offensiva per colpire di testa. Ibanez si sta muovendo bene da centrale e l'ex difensore del Verona, Kumbulla, partita dopo partita, sta acquistando sempre maggiore fiducia.

I punti di forza della Roma sono soprattutto i due esterni che in fase di costruzione si propongono sulla fascia da vere e proprie ali proponendo sempre cross pericolosi oppure provando direttamente la conclusione verso la porta avversaria. Tutti e due sono anche preziosi nella fase difensiva perché si abbassano per andare a formre la difesa a cinque.

Contro il Napoli il playmaker centrale sarà Cristante, un vero e proprio jolly per Fonseca che molto spesso in questa stagione lo ha schierato da difensore centrale. L'ex centrocampista dell'Atalanta farà coppia con Villar, spagnolo di buone qualità tecniche capace di intuizioni importanti e che sta lavorando molto per mettere a punto anche quella difensiva al meglio.

Il centravanti è Dzeko che in questa stagione è andato avanti tra alti e bassi ed è indietro per quanto riguarda il numero di gol rispetto a quella che è la sua tabella abituale. Non c'è Mkhitaryan, infortunato, l'attaccante armeno che ha messo in evidenza in quest'annata le sue qualità realizzative. In panchina Majoral, l'uomo di coppa dei giallorossi autore della doppietta decisiva giovedì sera contro lo Skakhtar nella vittoria per 2-1 in Europa League. In appoggio alla punta centrale Dzeko due trequartisti di qualità Pedro e Pellegrini, entrambi capaci di tirare fuori sempre la giocata decisiva. Contro il Napoli perà dovrebbe partire dal primo minuto El Shaarawy insieme a Pellegrini.

