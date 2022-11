Settima vittoria di fila per la capolista, seconda sconfitta della gestione Sanchez. Allo stadio Tre Fontane la Roma batte 2-0 il Pomigliano con le reti di Annamaria Serturini (45’) e Valentina Giacinti (93’). Un gol per tempo e stesso risultato dell’andata, con la sola differenza che domenica 28 agosto alle giallorosse bastò la prima frazione per chiudere la contesa.

Vetta solitaria. Consolidano il primato le ragazze di Alessandro Spugna, protagoniste in Italia e in Europa. Inizio arrembante delle capitoline, che assediano la porta di Sara Cetinja. Piovono cross da destra e sinistra. Si gioca ad una porta soltanto nei primi 25 minuti. In maglia celeste capitan Gaia Apicella e compagne. Unica assente la polacca Katarzyna Konat. Prima del fischio d’inizio pregano Taty e Ana Lucia Martinez. Non basta, però, a contenere l’avanzata delle padroni di casa. Si supera in diverse circostanze il portiere serbo classe 2000. Smanaccia sul tiro di Norma Cinotti (43’), nulla può sulla conclusione del numero 15, che scardina la retroguardia granata, dopo la transizione indisturbata di Andressa Alves. Al 4’ Cetinja aveva negato a Serturini la gioia del gol, solo rinviata.

Nella ripresa fuori Martinez, dentro Verena Amorim (52’). Esce Paloma Lazaro, al suo posto Giacinti (64’). Camelia Ceasar sventa la chance delle campane, neutralizzando il tentativo centrale di Amorim, sul cross di Debora Novellino (74’). Di proprietà della Roma, ma in prestito al Pomigliano, la romana Alice Corelli entra all’83’. In pieno recupero arriva la sentenza di Giacinti, che chiude definitivamente le ostilità. Le pantere inaugurano il girone di ritorno con un ko onorevole. Sabato 3 dicembre (ore 12.30) Pomigliano-Sampdoria per il riscatto tra le mura amiche.