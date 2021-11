Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono positivi al Covid: è stata la Roma a dare l'annuncio sui due centrocampisti della prima squadra dopo gli ultimi tamponi effettuati nelle scorse ore. «L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare».

In giornata verranno effettuati altri tamponi (molecolari) e lo stesso verrà ripetuto il giorno della gara: c'è l'obbligo di verificare che nella rosa della prima squadra, staff compreso, non ci siano altri positivi. I due calciatori in questione sono vaccinati e sono stati posti in isolamento. La Roma domani affronterà a Genova la squadra di Shevchenko.

