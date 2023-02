Roma-Salisburgo, Abraham e Dybala recuperati: l'inglese in campo con una mascherina in carbonio

Paulo Dybala e Tammy Abraham rispondono presente alla vigilia del Salisburgo. I due attaccanti sono entrati in campo per la seduta di rifinitura, entrambi hanno partecipato a tutto l’allenamento e si candidano per una maglia da titolare in vista nel match di domani valido per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. La Roma per passare il turno dovrà segnare due gol senza subirne e l’assenza della coppia Abraham-Dybala sarebbe stato un serio problema per il tecnico.

Abraham e la mascherina in carbonio

L’inglese pur di giocare si è fatto costruire una mascherina in carbonio modellata sul suo volto e che proteggesse l’occhio. Contro il Verona, infatti, ha subito una taglio alla palpebra sinistra che ha necessitato di alcuni punti di sutura. Un punto delicatissimo del viso che deve essere adeguatamente protetto prima di scendere in campo. Dalle prime battute dell’allenamento, la mascherina non sembrava infastidire l’attaccante che ha condotto l’intera parte atletica assieme ai compagni. Ha recuperato anche Dybala dopo il sovraccarico muscolare accusato nella partita d’andata. Ha saltato il Verona all’Olimpico e alcuni allenamenti, ma in quello alla vigilia è sceso in campo. Se l’intera seduta dovesse filare lisca, allora anche lui partirà titolare contro il Salisburgo.