Live Roma-Sampdoria 0-0: nubifragio all'Olimpico. Il campo inizia a risentirne

24' - Uscita dalla propria area di rigore di Pau Lopez, il portiere spagnolo riesce ad anticipare Quagliarella e ad allontanare il pallone in fallo laterale

22' - Non migliorano le condizione metereologiche. All'Olimpico continua a piovere e il campo sembra iniziare a risentirne. Chiffi monitora la situazione

20' - Tentativo di Fabio Quagliarella su punizione. Palla che impatta sulla barriera

17' - Molto attivo Mkhitaryan che da sinistra trova la testa di Pellegrini, il colpo di testa termina sul fondo

14' - Contropiede romanista e Pellegrini prova la conclusione da fuoria area, Audero si oppone respingendo a lato.

12' - Si addormenta Tonelli e Mkhitaryan ne approfitta per sfuggirgli alle spalle, Audero evita il peggio in due tempi

10' - Tentativo su punizione dal limite di Pellegrini. Pallone deviato in calcio d'angolo

8' - Dzeko da sinistra prova il cambio di gioco per Karsdorp. Palla sul fondo. Nel frattempo cartellino giallo per Smalling autore di un fallo su Verre

5' - Proteste giallorosse per una spinta di Tonelli ai danni di Mkhitaryan, contatto che avviene in area di rigore a ridosso della linea di fondo. Per Chiffi è semplice rimessa dal fondo. Guida dal Var conferma

2' - Iniziativa di Bruno Peres sulla sinistra, il brasiliano prova il cross e Augello devia in calcio d'angolo. Primo corner della partita

1' - La Sampdoria batte il calcio d'inizio

Torna il campionato e all'Olimpico è in programma Roma-Sampdoria. Per la prima sfida del 2021, Fonseca deve rinunciare a diversi infortunati tra cui Mirante, Pedro e Spinazzola. Spazio allora a Pau Lopez e Pellegrini confermato sulla linea dei trequartisti mentre a centrocampo Villar affiancherà Veretout. Ranieri invece affida una maglia da titolare a Candreva e Verre. In avanti confermatissimo Quagliarella.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

SAMPDORIA: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

All.: Ranieri

