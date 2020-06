Ultimo aggiornamento: 22:42

Appuntamento all' Olimpico , purtroppo privo del suo consueto calore, per la Roma in occasione del ritorno in campo dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia da coronavirus. I giallorossi, che da ultimo avevano superato il Cagliari 3-4 salendo così a 45 punti in classifica, ospitano la Sampdoria , più che mai in lotta per la salvezza con i suoi 26 punti in classifica dopo l'onorevole sconfitta di domenica sera per mano dell'Inter nel recupero giocato nel deserto di San Siro.47' - Sampdoria che chiude in vantaggio la prima frazione grazie al sigillo di Gabbiadini. Roma che aveva trovato l'1-1 con Veretout, annullato da Calvarese dopo aver consultato il Var.42' - Linetty prova a mettere in mezzo dalla sinistra ma trova solo il corpo di Bruno Peres, che chiude in angolo.31' - Interno destro a giro, di controbalzo, di Veretout, che dal limite, su una corta respinta della difesa blucerchiata, la piazza all'incrocio e siglerebbe l'1-1. Calvarese, richiamato dai propri colleghi in sala Var, si reca però al monitor a bordo campo per valutare un possibile tocco di mano di Perez nell'azione che ha portato alla rete di Veretout. Dopo aver visionato le immagini, Calvarese reputa volontario il tocco di braccio di Perez e annulla lo splendido gol di Veretout. Si rimane sull'1-0 per i doriani.30' - Dzego guida una ripartenza sulla sinistra e scarica per l'accorrente Pastore, contrato da Yoshida.28' - Jankto colpisce il palo22' - Linetty galoppa sulla corsia mancina e mette un cross teso che Mirante è costretto a smanacciare in angolo.20' - Mkhitaryan calcia forte dall'altezza del dischetto: blocca in due tempi Audero.19' - Gabbiadini calcia al volo su invito di Ekdal ma spedisce alto.15' - Kolarov ci prova con un calcio di punizione dalla distanza: pallone alto e non di poco.13' - Perez calcia col mancino dal limite: pallone deviato che finisce non lontano dal palo.10' - Slalom speciale di Javier Pastore, che salta tre avversari, entra in area e calcia forte da posizione defilata, trovando la risposta di un insuperabile Audero.6' - Miracolo di Audero, che neutralizza con un gran riflesso il mancino ad incrociare dai sedici metri di Dzeko.1' - Comincia la partita, fischio d'inizio dell'arbitro.(4-2-3-1) Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All.Fonseca(3-5-2)Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. RanieriLa Roma viene da 2 vittorie consecutive in Serie A, conquistate prima della sospensione del torneo ai danni di Lecce e Cagliari, prima in casa e poi in trasferta, entrambe le volte segnando quattro reti, non subendone nella prima occasione e contandone 3 contro nella seconda; Sampdoria vittoriosa solo 3 volte in stagione lontano da Marassi: a Ferrara con la SPAL, nel derby e poi a Torino ai danni dei granata.