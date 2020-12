Dopo la pesante sconfitta di Napoli, la Roma torna all'Olimpico per affrontare il Sassuolo di De Zerbi, quarto in classifica. Fonseca ritrrova Kumbulla in difesa, che affiancherà Cristante ed Ibanez. Villar e Pellegrini sarà il tandem del centrcocampo mentre in attacco, confermatissimi Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga: Raspadori.

All.: De Zerbi.

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA