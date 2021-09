Roma-Sassuolo, probabili formazioni, orario e dove vederla

Sarà Roma-Sassuolo la terza uscita stagionale in campioanto per i giallorossi di Mourinho, che sfideranno allo Stadio Olimpico l'11 allenato da Alessio Dionisi. I capitolini arrivano all'incontro dopo aver messo ai registri due vittorie in altrettante partite, convincendo particolarmente nella trasferta di Salerno, vinta per 4 a 0 e in cui è andato in rete per la prima volta con la nuova maglia l'inglese Tammy Abraham. Una vittoria ed un pareggio invece per gli emiliani, che prima hanno ben esordito vincendo a Verona per 3 reti a 2, e poi si sono fermati in casa con la Samp, non riuscendo persino a segnare.

APPROFONDIMENTI SERIE A Salernitana-Roma, le foto della seconda uscita in campionato dei... SERIE A Salernitana-Roma, le pagelle: Pellegrini è uno spettacolo,... IL PERSONAGGIO Mourinho, che show a Salerno: sbatte le mani sulla vetrata e saluta i... SPORT Mourinho, prima la vittoria a Salerno e poi la pizza sul treno per...

La partita sarà disputata in posticipo alle 20.45 di domenica 12 settembre e sarà diretta dal fischietto di Seregno Simone Sozza. Ecco le probabili formazioni.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Lo Special One dovrà farà a meno di alcuni titolari fissi delle prime quattro uscite stagionali: Viña ha avuto problemi fisici non gravi con il suo Uruguay, ma non sarà della partita. Al suo posto sulla fascia sinistra ci sarà Calafiori, alla prima da titolare quest'anno. Problemi fisici ne hanno avuti in settimana anche Mancini, Zaniolo e Pellegrini, rientrati a Roma prima rispetto a tutti gli altri aggregati a Coverciano, anche gli esami strumentali hanno escluso lesioni e problematiche: tutti e tre dovrebbero essere in campo regolarmente. Si siederà in panchina invece l'armeno Mkhitaryan, protagonista con la sua nazionale, a cui verrà concesso un turno di riposo, almeno dall'inizio. Davanti spazio quindi a Shomurodov, alla prima uscita in coppia con Tammy Abraham, che come sempre guiderà l'attacco giallorosso.

Un solo cambio rispetto all'11 anti-Sampdoria per Alessio Dionisi, che conferma in blocco la squadra sostituendo Francesco Caputo (ceduto in extremis proprio ai blucerchiati) con Domenico Berardi, che però arretrerà sulla trequarti facendo spazio in avanti all'altro cavallo di ritorno dalle fatiche con la nazionale, Giacomo Raspadori (autore anche della prima rete in azzurro). Sempre in appoggio del gioiello italiano ci saranno Djuricic e Boga, mentre in mezzo al campo faranno da diga Frattesi e Maxime Lopez. Tra i pali sempre Consigli, schermato da Chirices e Ferrari.

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori; 4 Cristante, 17 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 14 Shomurodov; 9 Abraham. All. Josè Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 G. Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 8 M. Lopez; D. 25 Berardi, 7 Boga, 10 Djuricic; 18 Raspadori. All. Alessio Dionisi

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, quindi sarà fruibile solo sul sito online del colosso britannico (su computer), o tramite l'applicazione sui device mobili (smartphone, tablet, ecc.).