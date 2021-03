Roma-Shakhtar Donetsk live dalle 21: Mkhitaryan centravanti, Dzeko out

La Roma affronta lo Shakhtar Donetsk per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro la sua ex squadra, Fonseca lancia Mkhitaryan centravanti con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. Diawara e Villar comporranno la coppia di centrocampo mentre in difesa, fiducia a Kumbulla che giocherà accanto a Cristante e Mancini. Per il match dell'Olimpico, il tecnico degli ucraini, Luis Castro si affida al suo 4-3-3- con Taison e Moraes in avanti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Cristante; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

All: Fonseca

SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marlos, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Taison.

All: Castro

