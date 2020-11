Si ferma ancora una volta volta Carles Perez. L’attaccante della Roma ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra ed è in dubbio per la partita di giovedì sera contro il Cluj (ore 18.55). Un inizio stagione da dimenticare per Perez che ha cominciato con il Covid-19 e ha proseguito con una brutta tonsillite, poi un primo leggero affaticamento muscolare accusato contro il Cska Sofia. Fonseca lo ha impiegato 19 minuti contro la Fiorentina, ma lo spagnolo non è riuscito a replicare la buona prestazione mostrata con il Benevento e coronata con un gol da incorniciare.

Ultimo aggiornamento: 19:42

