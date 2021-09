Questa mattina il difensore della Roma Gianluca Mancini ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un’infiammazione alla pianta del piede destro. Il giocatore sta facendo rientro nella Capitale per precauzione e sottoporsi a qualche giorno di riposo e trattamenti. È il secondo giocare della Roma che riporta un problema in Nazionale, ieri è accaduto a Vina che durante il matche tra Perù e Uruguay ha richiesto il cambiato per un problema muscolare. Il terzino non ha fatto rientro in attesa che vengano completati gli esami strumentali.