25' - Pellegrini prova a servire di prima intenzione a centro area Mkhitaryan, Ramos è bravo a fare la diagonale e ad allontare in corner

24' - Fallo di Ismajli su Mkhitaryan: arriva il primo giallo della gara

21' - Pedro servito a centro area da Mkhitryan ma l'ex Barcellona scivola sul più bello

16' - Raddoppio dello Spezia: Kumbulla sbaglia un lancio e regala il pallone agli avversari. Saponara riceve e ringrazia firmando il raddoppio.

13' - Cristante sbaglia un passaggio centrale per Villar lo spagnolo commette fallo. Calcio di punizione pe lo Spezia

8' - La Roma prova a reagire: Peres in area di rigore prova a servire Pedro che però non si fa trovare pronto. Il pallone finisce in corner

6' - Dagli undici metri si presenta Galabinov che calcia alla sinistra di Pau Lopez. Lo spagnolo intuisce ma viene battuto. Spezia in vantaggio

5'- Calcio di rigore per lo Spezia: Maggiore viene atterrato in area dopo un leggero tocco di Cristante. Il romanista sembra fare di tutto per evitare il contatto ma per Ghersini è rigore.

1' - Calcio d'inizio battot dallo Spezia ma è Mayoral che ha subito l'occasione per portare in vantaggio la Roma: lo spagnolo salta Krapikas ma calcia alto

Dopo la brutta sconfitta nel derby, la Roma affronta gli ottavi di finale di Coppa Italia contro Lo Spezia all'Olimpico. In difesa torna Kumbulla con accanto Cristante. A centrocampo accanto a Villar ci sarà Pellegrini mentre in attacco spazio Mayoral con Pedro e Mkhitaryan alle spalle. Italiano si affida a Saponara mentre in attacco Galabinov sarà affiancato da Agudelo e Farias.

Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

All: Fonseca

Spezia: Krapikas; Vignali, Ismajli, Erlic, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Saponara, Galabinov, Agudelo

All: Italiano

