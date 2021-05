Paura per Roberto Mancini che dovrà aspettare gli esami di Lorenzo Pellegrini per capire se il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al flessore. Il ct della Nazionale oggi in conferenza stampa aveva rivelato: «Lorenzo ha un piccolo problema, ma speriamo di poter recuperare tutti». Domani il centrocampista effettuerà gli esami strumentali con cui sarà possibile stabilire una diagnosi e i tempi di recupero, sembra comunque difficile un suo impiego nell’ultima di campionato contro lo Spezia (domenica ore 20.45).