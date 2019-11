Leonardo Spinazzola si schiera al fianco di Mario Balotelli vittima di cori razzisti al Bentegodi in occasione del match tra Verona e Brescia: «È una vergogna. Stiamo nel 2020 e non si possono sentire ancora queste cose. Chi sbaglia, abbiamo tutte le telecamere possibili, paga. Senza che paghi tutta la curva dove ci sono famiglie», ha detto l’esterno a Roma tv mentre il giudice sportivo decretava la chiusura del settore. Il difensore ha poi commentato l’utilizzo del Var sui campi di Serie A, ultimamente sotto accusa per alcune decisioni che si sono rivelate sbagliate: «Sono favorevole, ma non eccessivamente. Aiuta in certe situazioni come il fuorigioco. Il fallo di mano di De Ligt, che poverino sembra avere la calamita, non è mai rigore. Sono spizzate imprevedibili. Non si può difendere con le mani dietro. E’ diverso se il braccio è largo. Sembra che appena la sfiori col mignolo sia rigore, ma non è calcio questo». La Roma ha inanellato tre vittorie consecutive dopo la sosta che le hanno permesso di agguatare il terzo posto, un risultato arrivato grazie alla tenacia del tecnico Fonseca: «Con lui mi trovo benissimo. È il nostro gioco. Io Kolarov, Florenzi, Zappacosta e Santon siamo tutti gente con gamba e propensi ad attaccare. Penso alla gara con il Genoa dove tutti dicevano che eravamo squilibrati, ma non era una questione tattica. Serve un po’ di coraggio. Dopo il mister ha voluto correggere delle posizioni e ora siamo più tranquilli in fase difensiva, ma facciamo le stesse cose. È normale che le vittorie portino serenità. C’è sempre da stare sul pezzo. E’ un attimo che si molla a livello di mentalità e atteggiamento e torni a fare una vittoria e un pareggio. Ci vuole equilibrio. Il mister ce lo dice da luglio e spera di darci il suo equilibrio. Senza non si va da nessuna parte». Chiusura su Mancini che ha trovato continuità nel ruolo di mediano: «Gioco con lui da tre anni. Fisicamente è un animale. Anche tecnicamente è molto pulito, sempre con la testa alta. Gianluca è forte. Imposta, fa i pallonetti. Ha fatto uno scavetto a Pastore incredibile». Ultimo aggiornamento: 16:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA