Bruno Peres ha superato l’ennesima prova da quando è rientrato a Roma: non far rimpiangere Leonardo Spinazzola (lesione muscolare al flessore della coscia destra) sulla fascia sinistra. Il terzino brasiliano si è adatto a giocare in una posizione che non gli va a genio, ma ha comunque ottenuto risultati più che soddisfacenti contribuendo alle vittorie contro Cagliari, Sampdoria e Crotone. La stanchezza, però, potrebbe cominciare a farsi sentire (non è mai stato sostituito per via dell’infortunio di Calafiori) ed è per questo che Fonseca e lo staff medico stanno cercando di recuperare Spinazzola in vista della gara contro l’Inter di domenica prossima (ore 12.30).

Leo oggi ha svolto gran parte dell’allenamento con i compagni, un segnale incoraggiante in ottica recupero, ma la priorità è non forzare rischiando una ricaduta che potrebbe costringerlo all'infermeria per oltre un mese in caso di lesione muscolare più grave di quella attuale.

Prosegue, invece, il lavoro differenzia di Pedro (sovraccarico al flessore) che a questo punto non riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro i nerazzurri, così come Fazio (fastidio al ginocchio sinistro) e Santon (problema muscolare). Passi in avanti per Pastore che sta alternando lavoro in gruppo a esercizi personalizzati, con lo scopo di arrivare alla forma migliore e alla prima convocazione di questa stagione.

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA