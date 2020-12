35' - Occasione per Spinazzola: il numero 37 controlla molto bene con il petto e tenta la girata: palla di poco a lato

27 - Roma in vantaggio: Mancini calcia fortissimo e Milinkovic-Savic risponde deviando a lato, Mkhitaryan però da fuori area non perdona e la palla finisce prima sul palo e poi in rete

22' - Abisso ammonisce anche Mancini. Nel frattempo primo cambio della gara: Giampaolo prova a ridisegnare la squadra con Ansaldi al posto di Gojak

21' - Pau Lopez blocca a terra un tiro su punizione di Belotti

20' - Ammonito Bruno Peres autore di un fallo su Belotti lanciato a rete. E' il primo giallo della partita per la Roma

18' - Triangolazione tra Spinazzola e Mkhitaryan, l'ex Arsenal prova a servire Dzeko, anticipato di un soffio

16' - Sugli sviluppi di un corner è bravo Milinkovic-Savic a chiudere lo specchio della porta a Mancini

13' - Toro in dieci uomini: Singo già ammonito commette fallo in attacco su Spinazzola. L'ivoriano cerca il pallone ma con il piede a martello finisce per impattare il romanista

11' - Colpo di testa di Belotti. Pau Lopez blocca senza problemi

9' - Ottima discesa di Spinazzola sulla sinistra, la palla finisce a Bruno Peres sul dischetto dell'area di rigore. Il brasiliano però calcia malissimo e il suo tentativo si perde sul fondo.

6' - Singo è il primo ammonito della partita: il granata ferma irregolarmente un'azione in contropiede di Mkhitaryan

5' - Il Torino risponde con Belotti che prova a battere a rete ma Smalling riesce a deviare in calcio d'angolo

4' - La Roma si rende pericolosa in contropiede con un'ottima ripartenza di Mkhitaryan. La palla finisce a Dzeko decentrato sulla destra, il bosniaco prova a mettere in mezzo per l'armeno ma Milinkovic-Savic sceglie bene il tempo dell'uscita

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

La Roma cerca continuità dopo il bel successo in trasferta contro il Bologna. All'Olimpico arriva il Torino in una disperata situazione di classifica. Fonseca cambia in difesa: si rivedono Mancini e Smalling mentre in attacco confermato il tandem di trequartisti composto da Pellegrini e Mkhitaryan che partiranno alle spalle di Dzeko. Panchina per Pedro.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.

TORINO: Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Gojak, Meite, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. All. Giampaolo.

All.: Giampaolo.

