Roma, Totti ricorda l'addio al calcio: «Un giorno indimenticabile»

A partire dal 2017 il 28 maggio sarà per i tifosi romanisti un giorno che porterà con sé tanta malinconia. Quattro anni fa, infatti, Francesco Totti dava l’addio al calcio davanti a oltre 80 mila persone che ringraziavano il proprio capitano per i 25 anni di carriera. Oggi l’ex numero 10 ricorda quella data attraverso un post su Instagram che ha raccolto migliaia di messaggi nostalgici: «Il 28 maggio è un giorno che non dimenticherò mai. Così come non dimenticherò i 25 anni passati insieme». In allegato una foto in bianco e nero di Totti ripreso di spalle con il Colosseo davanti a lui. Un suo ritorno a Trigoria non è da escludere in futuro anche se per il momento i Friedkin non lo hanno mai chiamato per un colloquio. A incontrarlo è stato il general manager Tiago Pinto, ma per questioni lavorative legate agli assistiti della sua agenzia. Totti, infatti, dopo aver lasciato la Roma da dirigente ha aperto un’agenzia di scouting che ha l’obiettivo di assistere e guidare i calciatori professionisti.