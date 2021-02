La Roma torna al terzo posto e lo fa grazie ad una doppietta di Veretout e un gol di Pedro in pieno recupero, che piegano l'Udinese all'Olimpico. Una vittoria che non è mai stata in discussione con i giallorossi protagonisti assoluti dell'anticipo di mezzogiorno. Fonseca conferma la fiducia a Mayoral mentre in difesa Cristante torna centrale insieme a Mancini e Ibanez. Dall'altra parte l'ex Okaka parte dalla panchina perchè Gotti si affida alla coppia Llorente-Deulofeu.

Il primo tempo si gioca ad una porta sola, nonostante qualche timido tentativo dell'Udinese oggi in maglia gialla.

Il vantaggio arriva dopo soli cinque minuti: Mancini sulla destra è bravissimo a rientrare con il sinistro e crossare a centro area dove Veretout si inserisce alla grande e di testa batte Musso. Il francesce poco dopo, va anche vicino al raddoppio ma il portiere bianconero si oppone con il piede destro. Al 25' ecco il raddoppio: Musso aggancia il piede di Mkhitaryan e per Giacomelli è calcio di rigore. Dal dischetto il solito Veretout non sbaglia e fa doppietta.

Al 30' arriverebbe anche il tris con una bellissima azione sulla sinistra finalizzata da capitan Pellegrini con l'interno destro. Giacomelli convalida ma poi viene richiamato al Var. Il direttore di gara si accorge di un pestone di Mkhitaryan ai danni di Larsen e decide di revocare la sua decisione. Nella ripresa l'Udinese prova a scuotersi in particolare De Paul che è l'ultimo ad arrendersi. Il numero 10 ci prova da fuori area e su punizione ma senza successo. Al 68' Fonseca inserisce Dzeko al posto di Mayoral. Cristante la combina grossa ma Pau Lopez è bravo nell'uscita bassa a togliere il pallone dai piedi di Deulofeu senza commettere fallo. Non succede

praticamente più nulla se non il terzo gol giallorosso che porta la firma di Pedro. L'azione viene avviata da Mkhitaryan che serve Dzeko in area, il bosniaco difende palla con il fisico e riesce a toccare per Pedro, che in corsa beffa Musso sotto al set. Tre gol che riportano la Roma sul podio a -6 dalla capolista Milan e a -4 dall'Inter impegnata nel posticipo contro la Lazio.

90'+ 5 - Fine partita

90' + 2 - Pedro trova il terzo gol: azione di Mkhitaryan sulla sinistra, Dzeko fa da sponda e Pedro conclude alla perfezione beffando Musso con l'interno destro

89' - Cinque minuti di recupero

86' - Doppio cambio giallorosso, oltre a capitan Pellegrini esce anche Spinazzola, al loro posto Diawara e Bruno Peres

85' - Gotti richiama in panchina Wallace al suo posto entra Nestorovski

83' - La Roma prova ad affondare sulla destra ma Musso è bravo ad anticipare tutti in uscita

80' - Pau Lopez sbaglia il tempo dell'uscita su Deulofeu, Mancini salva tutto ma il guardalinee segnala un fuorigioco dell'ex Milan

78' - Fonsea sostituisce Veretout. Al suo posto in campo entra Pedro

77' - Secondo tentativo da fuori area di De Paul. Palla fuori

74' - Gotti inserisce Makeno per Arslan mentre Ouwejan prende il posto di Zeegelaar

72' - Proteste giallorosse per un contatto in area di rigore su Dzeko. Per Giacomelli non c'è niente

70' - Errore gravissimo di Cristante davanti l'area di rigore, Deulofeu prova a saltare Pau Lopez ma il portiere spagnolo è bravissimo a scegliere il tempo in uscita e a togliere il pallone dai piedi dell'avversario

68' - Fonseca inserisce Dzeko. Il tecnico portoghese richiama in panchina Mayoral. Primo pallone toccato del bosniaco ed è subito un tiro in porta parato in due tempi da Musso

65' - Occasione Roma: Spinazzola vola sulla sinistra e crossa in mezzo, Pellegrini colpisce di testa in tuffo ma il pallone finisce fuori

64' - Fonseca manda Dzeko a scaldarsi

62' - Prime sostituzioni della gara: Okaka e Molina prendono il posto di Llorente e Larsen

59' - Contropiede romanista sfruttato male: i giallorossi perdono la possibilità di affondare e guadagnano solo un calcio d'angolo.

55' - Pellegrini è il primo ammonito della gara. Il capitano è autore di un intervento irregolare su De Paul al limite dell'area di rigore. Sul calcio di punizione, De Paul spaventa Pau Lopez ma la palla termina alta sopra la traversa

53' - Errore di Veretout a centrocampo che lancia il contropiede dell'Udinese: Wallace corre verso Pau Lopez ma Cristante è bravissimo nella scelta di tempo e ad allontanare il pericolo

50' - Prima vera occasione per la squadra di Gotti: Deulofeu si presenta in area di rigore davanti a Pau Lopez il tiro è debole e centrale.

47' - Conclusione da fuori area di De Paul, palla che finisce a lato alla sinistra di Pau Lopez

46' - L'Udinese darà il calcio d'inizio. Nessuna novità nelle due formazioni

45' + 2 - Fine primo tempo

45' - Due minuti di recupero

38' - Mancini esce palla al piede dalla difesa e serve Spinazzola, l'esterno trova Mayoral a centro area ma il tiro viene ribattuto dalla difesa dell'Udinese

36' - Timido tentativo di reazione dell'Udinese: De Paul su punizione prova a servire Llorente ma Pau Lopez blocca senza problemi in uscita.

30' - Il Var annulla il terzo gol della Roma: bellissima azione che si sviluppa sulla sinistra, Veretout in area cerca di servire Pellegrini a rimorchio. Il piattone del capitano è infallibile ma Giacomelli viene richiamato al monitor accorgendosi di un pestone di Mkhitaryan ai danni di Larsen. Si rimane sul 2-0

25' - Dal dischetto Veretout è ancora una volta infallibile. Il francese spiazza Musso e trova il raddoppio

24' - Calcio di rigore per la Roma: Musso in uscita aggancia il piede di Mkhitaryan e per Giacomelli non ci sono dubbi

19' - Sugli sviluppi del corner i giallorossi hanno la palla per il raddoppio: Ibanez si ritrova la palla gol a due metri da Musso, il suo tiro viene però deviato da Larsen

18' - Azione manovrata della Roma: Spinazzola sulla sinsitra serve al centro Mkhitaryan che viene anticipato in corner da Nuytinck

14' - Occasione per l'Udinese: Deulofeu serve in area Llorente ma Spinazzola è molto bravo ad anticipare l'attaccante e a mettere in corner

12' - Veretout sfiora il raddoppio, contropiede giallorosso concluso dal francese, Musso è bravissimo ad opporsi con il piede destro

10' - Proteste friulane per un contatto in area di rigore tra Cristante e Deulofeu. Giacomelli lascia proseguire

8' - Cross di Karsdorp dalla destra, Musso riesce a bloccare

6' - L'Udinese prova a reagire con Deulofeu. Il suo tiro finisce a lato

5' - Roma in vantaggio: gran lavoro di Mancini sulla destra, che riesce a crossare di sinistro per Veretout. Il francese è bravissimo nell'inserimento e il suo colpo di testa è fatale per Musso

3' - La Roma conquista due calci d'angolo ma non riesce a sfruttarli al meglio.

1' - La Roma darà il calcio d'inizio

Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma affronta un'altra bianconera: l'Udinese. All'Olimpico i giallorossi hanno la possibilità di controsorpassare la squadra di Pirlo, sconfitta dal Napoli nell'anticipo del sabato. Fonseca conferma Mayoral titolare mentre in difesa Cristante giocherà insieme a Ibanez e Mancini. Gotti si affida a Llorente in attacco con l'ex Okaka che partirà dalla panchina.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

All.: Fonseca.

UDINESE: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

All.: Gotti.

