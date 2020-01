Giornata di annunci ufficiali in casa Roma. Dopo aver comunicato l'ingaggio di Villar, il club giallorosso ha reso noto di aver perfezionato anche l'acquisto di Carles Perez. L'esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro. L'accordo prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Perez ha sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024. «So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma - ha dichiarato il calciatore spagnolo - Sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con in compagni». Carles Perez, 21 anni, si è formato nel settore giovanile blaugrana e a maggio dello scorso anno ha fatto il suo esordio in Prima Squadra. Nella stagione in corso ha collezionato undici presenze e segnato due gol, uno dei quali in Champions League, a San Siro contro l'Inter. «Siamo davvero soddisfatti per l'arrivo di Perez a Roma - le parole del Ceo romanista Guido Fienga - Carles si è formato in uno dei settori giovanili migliori d'Europa e ha giocato finora in una squadra ricca di talenti come il Barcellona. Ci auguriamo possa ritagliarsi da subito un ruolo di rilievo nella nostra rosa». Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA