Ultimo aggiornamento: 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Curva Sud dellaè contro la ripresa della. I gruppi degli ultras giallorossi si sono uniti per per protestare contro la possibile ripresa del campionato di calcio, argomento al centro delle polemiche negli ultimi giorni. «Italia in emergenza sanitaria e sociale…Questo campionato si deve fermare», è solo uno dei tanti striscioni apparsi questa mattina nella Capitale. «C’è chi muore e chi soffre…e chi lucra. Stop al campionato», «Non siamo complici dei vostri interessi un calcio al pallone non cancella i decessi questa è la nostra mentalità…il gioco finisce qua», «Con la nazione in questo “Stato”, siamo contrari alla ripresa del campionato».