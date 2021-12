Gonzalo Villar è negativo al Covid. Il centrocampista dopo 13 giorni di isolamento si è aggregato nuovamente alla squadra e tornerà tra i convocati: «Tampone negativo…Direzione Trigoria con la squadra finalmente. Ciao Covid, domani Roma-Inter», ha scritto sul suo account Instagram. Una freccia in più per l’arco di José Mourinho alle prese con infortunati e squalificati: domani sera non ci saranno Abraham e Karsdorp (squalificati), oltre a Pellegrini ed El Shaarawy per infortunio.

Resta in isolamento Afena-Gyan, l’attaccante è risultato positivo al Covid martedì scorso. Oggi lo Special One ha scelto di non tenere la conferenza stampa (pagherà una multa salata) per non deconcentrare la squadra in un momento chiave della stagione. Pochi dubbi sugli uomini da utilizzare, qualcuno sul modulo. José dovrebbe tornare all’antico con il 4-2-3-1: linea difensiva formata da Ibanez, Mancini, Smalling e Vina; a centrocampo Villar e Cristante; sulla trequarti Carles Perez, Zaniolo e Mkhitaryan; in attacco Shomurodov.