Sorteggio ottavi Conference League, la Roma pesca il Vitesse

La Roma sfiderà il Vitesse negli ottavi di finale di Uefa Conference League. Sorteggio positivo per la squadra di Mourinho, che ha evitato il Leicester e il Psv, due potenziali avversarie di livello sicuramente superiore. I giallorossi sfideranno gli olandesi in due match, in programma il 10 e il 17 marzo. La Roma giocherà la partita d'andata in trasferta.

Sono otto i precedenti della Roma con squadre olandesi. Quattro sfide con l'Ajax (due l'anno scorso nei quarti di finale di Europa League), due con il Psv e due con il Feyenoord. L'incrocio con il Vitesse sarà una prima assoluta in match ufficiali.

Paulo Fonseca bloccato a Kiev con la famiglia: «Mi hanno svegliato le esplosioni. Impossibile lasciare il paese»

Roma, da Vina a Karsdorp: i terzini non convincono. In estate sarà rivoluzione anche sulle fasce