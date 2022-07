Ad Albufeira, il gm Pinto aveva raggiunto la squadra soltanto con Dybala. Ieri, invece, si è imbarcato a seguito del gruppo che è atterrato a Tel Aviv (domani prevista amichevole ad Haifa contro il Tottenham). Proprio in Israele oggi è atteso il Psg, con dirigenza a seguito, visto che domenica giocherà la Supercoppa di Francia contro il Nantes. Probabile che possa esserci il margine per un nuovo e decisivo incontro per Wijnaldum. Sì, perché quella che al momento somiglia molto ad un tira e molla in realtà è una semplice trattativa di mercato dove c'è una parte, il club francese, che dopo aver aperto al prestito (con la possibilità di vincolare l'acquisto al 50% delle presenze), non vuole partecipare all'ingaggio dell'olandese.

Calciomercato Roma, per Wijnaldum è questione di ore. E Bailly è più vicino

La Roma, forte del sì del 31enne ex Liverpool, tiene duro e sta cercando di convincere il ds Campos del fatto che si tratterebbe soltanto di una stagione. Il prossimo anno, con il giocatore riscattato, a Trigoria potrebbero usufruire del Decreto Crescita (applicabile come minimo per due anni) facendo rientrare così l'ingaggio in un parametro accettabile per il mondo giallorosso. Mourinho freme: l'infortunio di Veretout (noie all'adduttore sinistro) e il ko di Darboe fa sì che abbia a disposizione i soli Cristante, Matic, Bove e Tripi (sinora utilizzato come centrale difensivo).